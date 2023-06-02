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ЕС обещает не вводить ограничения против Центральной Азии за обход санкций против России

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Евросоюз пообещал не вводить ограничения в отношении стран Центральной Азии за обход санкций против России.
ЕС обещает не вводить ограничения против Центральной Азии за обход санкций против России
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я хочу чётко сказать, что мы не применяем никаких экстратерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнёрами по всему миру только путём диалога», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишель, спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан встретился со всеми странами Центральной Азии, чтобы убедить их «не помогать России обходить санкции» и в то же время услышать от них о последствиях санкций ЕС.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским не изменил позиции Белграда по санкциям против России.

По его словам, Сербия проводит самостоятельную политику и преследует свои интересы.

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования очередного пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29—30 июня.

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