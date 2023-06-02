Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Премьер Чехии: Прага намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе

Короткая ссылка
Чехия намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Об этом он сказал по итогам двусторонней встречи с главой молдавского правительства Дорином Речаном.
Премьер Чехии: Прага намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе
  • AP

«Мы знаем, что Республика Молдова находится на пути модернизации оборонной сферы. Должен быть установлен радар слежения за воздушным пространством республики. В августе мы откроем офис военного атташе Чехии в Республике Молдова, чтобы углубить двустороннее сотрудничество и в области обороны. Это позволит упростить обмен информацией в этом направлении», — сказал Фиала на брифинге в Кишиневе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует выделить очередной грант в размере €6 млн, чтобы помочь организациям гражданского общества Молдавии в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. На этот раз речь идёт в том числе о проектах, связанных с энергетическим переходом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить