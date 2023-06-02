Премьер Чехии: Прага намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе

Чехия намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Об этом он сказал по итогам двусторонней встречи с главой молдавского правительства Дорином Речаном.

«Мы знаем, что Республика Молдова находится на пути модернизации оборонной сферы. Должен быть установлен радар слежения за воздушным пространством республики. В августе мы откроем офис военного атташе Чехии в Республике Молдова, чтобы углубить двустороннее сотрудничество и в области обороны. Это позволит упростить обмен информацией в этом направлении», — сказал Фиала на брифинге в Кишиневе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует выделить очередной грант в размере €6 млн, чтобы помочь организациям гражданского общества Молдавии в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. На этот раз речь идёт в том числе о проектах, связанных с энергетическим переходом.