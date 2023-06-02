Спецпредставитель КНР: Пекин стремится лучше понять позицию сторон по украинскому кризису
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Целью моей поездки было не достижение быстрых результатов... гораздо важнее лучше понять позицию разных сторон и донести китайскую позицию по продвижению мирных переговоров», — отметил он.
26 мая глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Глава российского МИД заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине.