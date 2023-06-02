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Спецпредставитель КНР: Пекин стремится лучше понять позицию сторон по украинскому кризису

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что в Китае не ожидали мгновенных результатов по украинскому кризису от поездки в Европу, её целью было достичь лучшего понимания позиции между сторонами.
Спецпредставитель КНР: Пекин стремится лучше понять позицию сторон по украинскому кризису
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Целью моей поездки было не достижение быстрых результатов... гораздо важнее лучше понять позицию разных сторон и донести китайскую позицию по продвижению мирных переговоров», — отметил он.

26 мая глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве обсудил со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Глава российского МИД заявил о приверженности России политическому разрешению конфликта на Украине.

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