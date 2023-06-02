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Орбан: нынешнее правительство Венгрии не допустит войны с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе радиостанции «Кошут» заявил, что нынешнее венгерское правительство не допустит войны с Россией.
Орбан: нынешнее правительство Венгрии не допустит войны с Россией
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Об этом он сказал, когда его попросили прокомментировать высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы «уже находится в состоянии войны с Россией».

«Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своём уме», — цитирует его ТАСС.

Орбан также добавил, что ни один здравомыслящий человек, который слышал о Второй мировой войне, не позволит себе такие заявления.

«Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что намерение Европейского союза ввести 11-й пакет санкций в отношении России противоречит здравому смыслу.

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