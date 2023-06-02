Лукашенко выразил надежду, что плодотворное взаимодействие Белоруссии и Италии продолжится

Плодотворное взаимодействие Белоруссии и Италии продолжится, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Об этом он заявил в поздравлении Рима с Днём провозглашения Итальянской Республики.

Лукашенко призвал беречь накопленный опыт двусторонних контактов.

«Уверен, плодотворное взаимодействие на пользу наших стран продолжится, а примеры успешного сотрудничества, которыми мы будем гордиться, в том числе в сферах торговли, туризма, культуры, будут множиться», — заявил он.

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что политика Минска и Москвы по противодействию санкциям Запада приносит реальный результат.