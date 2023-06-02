Лукашенко выразил надежду, что плодотворное взаимодействие Белоруссии и Италии продолжится
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Об этом он заявил в поздравлении Рима с Днём провозглашения Итальянской Республики.
Лукашенко призвал беречь накопленный опыт двусторонних контактов.
«Уверен, плодотворное взаимодействие на пользу наших стран продолжится, а примеры успешного сотрудничества, которыми мы будем гордиться, в том числе в сферах торговли, туризма, культуры, будут множиться», — заявил он.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что политика Минска и Москвы по противодействию санкциям Запада приносит реальный результат.