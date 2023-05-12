Посол Грызлов: меры Москвы и Минска по противодействию санкциям дают реальные результаты
- РИА Новости
«Принятые правительствами России и Беларуси конкретные меры по противодействию санкционному давлению приносят абсолютно реальные и измеримые результаты», — приводит его слова РИА Новости.
Грызлов рассказал, что за 2022 год доля России во внешней торговле Белоруссии выросла до 60%.
Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что республика оправилась от первоначального шока от санкций Запада.