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Головченко: Белоруссия оправилась от первоначального шока от санкций Запада

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Белоруссия оправилась от первоначального шока от санкций Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.
Головченко: Белоруссия оправилась от первоначального шока от санкций Запада
  • РИА Новости

«Мы уже не испытываем никакого шока. Раньше было много непонятных вещей. Но сейчас, я считаю, что эту страницу мы уже закрыли», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Он заметил, что введённые против Белоруссии санкции больше не воспринимаются как главное препятствие в развитии.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» заявил, что интеграция России и Белоруссии серьёзно помогает в преодолении последствий санкций.

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