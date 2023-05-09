Головченко: Белоруссия оправилась от первоначального шока от санкций Запада

Белоруссия оправилась от первоначального шока от санкций Запада, заявил премьер республики Роман Головченко.

«Мы уже не испытываем никакого шока. Раньше было много непонятных вещей. Но сейчас, я считаю, что эту страницу мы уже закрыли», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Он заметил, что введённые против Белоруссии санкции больше не воспринимаются как главное препятствие в развитии.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» заявил, что интеграция России и Белоруссии серьёзно помогает в преодолении последствий санкций.