Головченко: Белоруссия оправилась от первоначального шока от санкций Запада
- РИА Новости
«Мы уже не испытываем никакого шока. Раньше было много непонятных вещей. Но сейчас, я считаю, что эту страницу мы уже закрыли», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Он заметил, что введённые против Белоруссии санкции больше не воспринимаются как главное препятствие в развитии.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» заявил, что интеграция России и Белоруссии серьёзно помогает в преодолении последствий санкций.