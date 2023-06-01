В Белом доме заявили, что Байден в порядке после падения
Об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.
«Он в порядке. Когда он пожимал руки, на сцене был мешок с песком», — пояснил Лаболт.
Ранее сообщалось, что Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо.
До этого он во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.