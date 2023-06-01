Инаугурация Эрдогана с участием иностранных лидеров состоится 3 июня

Церемония инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров ожидается 3 июня, заявил глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун.

«В субботу господин президент также принесёт присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Потом состоится церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры, будет ужин», — цитирует его РИА Новости.

Алтун предположил, что по окончании церемонии Эрдоган опубликует новый состав турецкого кабмина.

Председатель Высшего избирательного совета (Центральной избирательной комиссии) Турции Ахмет Йенер ранее объявил, что Эрдоган, согласно итогам второго тура президентских выборов в республике, набрал 52,18% голосов и признан президентом страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.