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В МИД России заявили, что США используют председательство в АТЭС в своих целях

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Соединённые Штаты используют своё председательство в АТЭС для насаждения «непрофильных сюжетов», что сказывается на эффективности деятельности организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В МИД России заявили, что США используют председательство в АТЭС в своих целях
  • РИА Новости

«Считаем неприемлемым использование Вашингтоном своей председательской «вахты» в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обёртке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу в АТЭС», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что такая модель поведения Вашингтона крайне негативно сказывается на эффективности деятельности организации.

Ранее в российском постпредстве при ООН заявили, что Соединённые Штаты злоупотребляют статусом государства пребывания штаб-квартиры Организации Объединённых Наций для «сдерживания» России. 

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