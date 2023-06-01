В МИД России заявили, что США используют председательство в АТЭС в своих целях
- РИА Новости
«Считаем неприемлемым использование Вашингтоном своей председательской «вахты» в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обёртке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу в АТЭС», — говорится в заявлении.
Захарова добавила, что такая модель поведения Вашингтона крайне негативно сказывается на эффективности деятельности организации.
Ранее в российском постпредстве при ООН заявили, что Соединённые Штаты злоупотребляют статусом государства пребывания штаб-квартиры Организации Объединённых Наций для «сдерживания» России.