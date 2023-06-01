Египет запустил в России рекламную кампанию по освещению своих туристических направлений

Глава Управления по возрождению туризма Египта Амро Аль-Кади заявил, что египетская сторона запустила в России новую рекламную кампанию по освещению своих туристических направлений.

Как он рассказал RT, данная кампания продлится два месяца.

По его словам, таким образом Египет стремится продвигать все туристические направления — как уже известные российскому туристу, так и новые.

Аль-Кади также добавил, что египетская сторона работает с российскими партнёрами над увеличением рейсов между странами. Он отметил необходимость задействовать больше аэропортов в данном вопросе в российских городах, поскольку Россия весьма большая страна.

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.