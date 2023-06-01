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Индия провела успешные испытания баллистической ракеты «Агни-1»

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Индия провела учебный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-1».
Индия провела успешные испытания баллистической ракеты «Агни-1»
  • AP

Об этом заявили в Министерстве обороны государства.

«Успешный учебный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-1» был проведён Командованием стратегических сил с острова Абдул-Калам, штат Одиша», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что учебно-тренировочный пуск успешно подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты.

22 апреля индийская организация космических исследований (ISRO) запустила четырёхступенчатую ракету-носитель PSLV-C55 и успешно вывела в космос два сингапурских спутника.

Пуск состоялся из Космического центра имени Сатиша Дхавана.

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