Индия провела успешные испытания баллистической ракеты «Агни-1»
- AP
Об этом заявили в Министерстве обороны государства.
«Успешный учебный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-1» был проведён Командованием стратегических сил с острова Абдул-Калам, штат Одиша», — передаёт сообщение РИА Новости.
Отмечается, что учебно-тренировочный пуск успешно подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты.
22 апреля индийская организация космических исследований (ISRO) запустила четырёхступенчатую ракету-носитель PSLV-C55 и успешно вывела в космос два сингапурских спутника.
Пуск состоялся из Космического центра имени Сатиша Дхавана.