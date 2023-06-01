Bloomberg: Пентагон заключил контракт со SpaceX об услугах спутниковой связи на Украине

Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на предоставление услуг спутниковой связи для Украины.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнёров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями... Министерство заключило контракт со Starlink на услуги такого рода», — цитирует Bloomberg заявление Пентагона.

9 февраля советник офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал от американской компании SpaceX определиться, на чьей она стороне.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.

В марте издание The Economist со ссылкой на источники сообщало, что Starlink блокирует свои терминалы над новыми территориями России.