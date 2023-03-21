Economist: Starlink не позволяет Киеву использовать терминалы над новыми регионами России

Starlink блокирует свои терминалы над новыми территориями России.

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на источники.

«Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями... но и над водой», — говорится в публикации.

Уточняется, что это создаёт сложности с управлением разведывательными БПЛА.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что сервис никогда не предназначался для превращения в оружие.