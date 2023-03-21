Узнать больше

Economist: Starlink не позволяет Киеву использовать терминалы над новыми регионами России

Короткая ссылка
Starlink блокирует свои терминалы над новыми территориями России.
Economist: Starlink не позволяет Киеву использовать терминалы над новыми регионами России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на источники.

«Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями... но и над водой», — говорится в публикации.

Уточняется, что это создаёт сложности с управлением разведывательными БПЛА.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что сервис никогда не предназначался для превращения в оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить