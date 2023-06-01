МИД России заявил, что секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти — Одесса

Секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти — Одесса, создавая видимость якобы новых контактов. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он отметил, что экспорт аммиака является частью договорённостей и должен был начаться одновременно с транспортировкой зерна с Украины.

«В секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов», — приводит РИА Новости слова Вершинина.

Также в МИД России сообщили, что из-за антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами и логистикой усугубляются.