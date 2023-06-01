Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД России заявил, что секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти — Одесса

Короткая ссылка
Секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти — Одесса, создавая видимость якобы новых контактов. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
МИД России заявил, что секретариат ООН спекулирует на теме аммиакопровода Тольятти — Одесса
  • РИА Новости

Он отметил, что экспорт аммиака является частью договорённостей и должен был начаться одновременно с транспортировкой зерна с Украины.

«В секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов», — приводит РИА Новости слова Вершинина.

Также в МИД России сообщили, что из-за антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами и логистикой усугубляются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить