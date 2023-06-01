Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском Тромсё

Короткая ссылка
Глава Госдепа Энтони Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском городе Тромсё, которое станет их самой северной дипмиссией.
Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском Тромсё
  • РИА Новости

«В целях углубления нашего взаимодействия с Крайним Севером я объявляю сегодня, что США намерены открыть пункт американского присутствия в Тромсё», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что это будет единственным подобным объектом за Полярным кругом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США с 29 мая по 2 июня совершит визиты в Швецию, Норвегию и Финляндию, с коллегами из этих стран он обсудит «приоритеты национальной безопасности и экономики», а также противодействие России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить