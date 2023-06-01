Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском Тромсё

Глава Госдепа Энтони Блинкен анонсировал открытие диппредставительства США в норвежском городе Тромсё, которое станет их самой северной дипмиссией.

«В целях углубления нашего взаимодействия с Крайним Севером я объявляю сегодня, что США намерены открыть пункт американского присутствия в Тромсё», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что это будет единственным подобным объектом за Полярным кругом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США с 29 мая по 2 июня совершит визиты в Швецию, Норвегию и Финляндию, с коллегами из этих стран он обсудит «приоритеты национальной безопасности и экономики», а также противодействие России.