Госсекретарь США Энтони Блинкен с 29 мая по 2 июня совершит визиты в Швецию, Норвегию и Финляндию, с коллегами из этих стран он обсудит «приоритеты национальной безопасности и экономики», а также противодействие России.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

В частности, в Осло Блинкен примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения подготовки к июльскому саммиту альянса в Вильнюсе и поддержки Украины.

«Госсекретарь выступит с речью в Хельсинки, в которой осветит все аспекты стратегической неудачи российской агрессии против Украины», — заявили в Вашингтоне.

Как отмечал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, именно от США зависит прекращение попыток украинской армии добиться своих целей на поле боя.