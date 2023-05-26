Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Блинкен приедет в Швецию, Норвегию и Финляндию для обсуждения национальной безопасности

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 29 мая по 2 июня совершит визиты в Швецию, Норвегию и Финляндию, с коллегами из этих стран он обсудит «приоритеты национальной безопасности и экономики», а также противодействие России.
Блинкен приедет в Швецию, Норвегию и Финляндию для обсуждения национальной безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

В частности, в Осло Блинкен примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения подготовки к июльскому саммиту альянса в Вильнюсе и поддержки Украины.

«Госсекретарь выступит с речью в Хельсинки, в которой осветит все аспекты стратегической неудачи российской агрессии против Украины», — заявили в Вашингтоне.

Как отмечал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, именно от США зависит прекращение попыток украинской армии добиться своих целей на поле боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить