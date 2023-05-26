Блинкен приедет в Швецию, Норвегию и Финляндию для обсуждения национальной безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
В частности, в Осло Блинкен примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения подготовки к июльскому саммиту альянса в Вильнюсе и поддержки Украины.
«Госсекретарь выступит с речью в Хельсинки, в которой осветит все аспекты стратегической неудачи российской агрессии против Украины», — заявили в Вашингтоне.
Как отмечал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, именно от США зависит прекращение попыток украинской армии добиться своих целей на поле боя.