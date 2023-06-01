Президент Румынии заявил, что страна не будет вмешиваться в возможный конфликт в Молдавии

Румыния не будет вмешиваться, если на территории Молдавии произойдёт военный конфликт, заявил румынский президент Клаус Йоханнис.

Он напомнил, что Румыния является страной — членом НАТО, в то время как Молдавия — нейтральное государство.

«Чисто в военном отношении я не вижу возможности вмешаться в случае конфликта, но мы можем помочь в совершенствовании персонала из Молдавии, их подготовке, помочь дотациями, как мы это уже делали», — цитирует Йоханниса РИА Новости.

Так румынский лидер ответил на вопрос о возможности обеспечить Молдавии «зонтик безопасности» в случае эскалации украинского конфликта.

Ранее сообщалось о начале в разных регионах Румынии масштабных многонациональных учений Saber Guardian 23.

Помимо ВС республики, в них участвуют военнослужащие США, Франции, Италии, Польши, других стран НАТО, а также соседней Молдавии.

По мнению экспертов, учения имеют антироссийскую подоплёку и направлены на втягивание Кишинёва в военную инфраструктуру Североатлантического альянса.

Подробнее — в материале RT.