Нарышкин: США и Европа стремятся поддерживать украинский конфликт в горячей фазе

Стремление США и Европы поддерживать украинский конфликт в горячей фазе оказывает дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе.

Об этом заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ в Минске директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Серьёзное дестабилизирующее влияние на обстановку оказывает стремление Вашингтона и европейских столиц путём финансовой и военной поддержки Киева удержать ситуацию в горячей фазе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.