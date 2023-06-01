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Нарышкин: США и Европа стремятся поддерживать украинский конфликт в горячей фазе

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Стремление США и Европы поддерживать украинский конфликт в горячей фазе оказывает дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе.
Нарышкин: США и Европа стремятся поддерживать украинский конфликт в горячей фазе
  • РИА Новости

Об этом заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ в Минске директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Серьёзное дестабилизирующее влияние на обстановку оказывает стремление Вашингтона и европейских столиц путём финансовой и военной поддержки Киева удержать ситуацию в горячей фазе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

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