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Захарова: российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях

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Загранучреждения России в Соединённых Штатах работают в очень сложных условиях.
Захарова: российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений, оказываемого на них психологического давления», — отметила Захарова.

По её словам, российским дипломатам «фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте».

Ранее Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

В МИД России заявили, что ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями. 

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