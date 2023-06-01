Захарова: российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях

Загранучреждения России в Соединённых Штатах работают в очень сложных условиях.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений, оказываемого на них психологического давления», — отметила Захарова.

По её словам, российским дипломатам «фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте».

Ранее Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

В МИД России заявили, что ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями.