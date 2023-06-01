Захарова: российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений, оказываемого на них психологического давления», — отметила Захарова.
По её словам, российским дипломатам «фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте».
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В МИД России заявили, что ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями.