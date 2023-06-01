Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным больше года.

«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали», — заявил Вучич в интервью итальянской газете la Stampa.

Он отметил, что, по его мнению, это не плохо — говорить с кем-то.

«Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: «Посмотрите на сербов». То, что они хотят нам запретить, себе позволяют», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре 2022 года сербский президент Александр Вучич заявил, что страны ЕС потребовали от Сербии выбрать сторону в отношении России.