МИД: Россия оценит вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО
Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Он назвал вступление Финляндии в НАТО откровенно недружественным шагом в отношении России.
«Мы на данном этапе должны ещё будем оценить те конкретные вызовы безопасности Российской Федерации, которые последуют за вступлением Финляндии в Северо-Атлантический блок», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.