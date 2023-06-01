МИД: Россия оценит вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО

Россия должна будет оценить вызовы безопасности, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он назвал вступление Финляндии в НАТО откровенно недружественным шагом в отношении России.

«Мы на данном этапе должны ещё будем оценить те конкретные вызовы безопасности Российской Федерации, которые последуют за вступлением Финляндии в Северо-Атлантический блок», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.