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Боррель заявил, что вопрос Приднестровья не помешает Молдавии стать членом ЕС

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Проблема Приднестровья не помешает Молдавии стать членом Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что вопрос Приднестровья не помешает Молдавии стать членом ЕС
  • РИА Новости

«Движение Молдавии (в ЕС. — RT) не зависит от событий в Приднестровье», — цитирует его РИА Новости.

Боррель напомнил, что Кипр стал членом ЕС при наличии «территориальных проблем».

«Молдавия может также это сделать», — заключил он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз объявил о новом инвестиционном пакете для Молдавии на €1,6 млрд.

Фон дер Ляйен также сообщила, что власти Европейского союза значительно расширят численность миссии ЕС в Кишинёве, чтобы усилить реформы в Молдавии и создавать новые управленческие кадры в республике.

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