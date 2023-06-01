Боррель заявил, что вопрос Приднестровья не помешает Молдавии стать членом ЕС
- РИА Новости
«Движение Молдавии (в ЕС. — RT) не зависит от событий в Приднестровье», — цитирует его РИА Новости.
Боррель напомнил, что Кипр стал членом ЕС при наличии «территориальных проблем».
«Молдавия может также это сделать», — заключил он.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз объявил о новом инвестиционном пакете для Молдавии на €1,6 млрд.
Фон дер Ляйен также сообщила, что власти Европейского союза значительно расширят численность миссии ЕС в Кишинёве, чтобы усилить реформы в Молдавии и создавать новые управленческие кадры в республике.