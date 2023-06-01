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Политолог Орлов: американцы продолжают тратить деньги на поддержку антироссийских настроений

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление Отдела образования и культуры Госдепартамента США о готовности выделить до $100 тыс. на программу обучения представителей сферы СМИ, говорящих на украинском языке.
Политолог Орлов: американцы продолжают тратить деньги на поддержку антироссийских настроений
  • AP

«Американцы хотят перекроить под свои стандарты не только украинскую армию, но и журналистику, научить представителей СМИ, авторитетных блогеров и других лидеров общественного мнения «правильно» продавать аудитории новости и западные нарративы», — считает он.

По мнению политолога, это — «продолжение борьбы за сердца и умы колеблющейся аудитории».

«Тот факт, что речь идёт не только об Украине, но также о странах Прибалтики, Молдавии и Польше говорит о том, что граждане этих стран устали от военных действий, инфляции и бесконечного потока беженцев. Именно для сохранения лидеров этих стран, максимально лояльных США, у власти, американцы продолжают тратить деньги на поддержку антироссийских настроений в Восточной Европе», — добавил Орлов.

Ранее стало известно, что США выделят до $100 тысяч на «обучение» говорящих на украинском журналистов.

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