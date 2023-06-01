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МИД Люксембурга: ещё ни разу за 75 лет в НАТО не приняли страну, где идут боевые действия

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя возможность вступления Украины в НАТО, заявил, что ещё ни разу за 75 лет в Североатлантический альянс не приняли страну, где идут боевые действия.
МИД Люксембурга: ещё ни разу за 75 лет в НАТО не приняли страну, где идут боевые действия
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил по прибытии в Норвегию на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса. Его цитирует ТАСС. 

«Ещё ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс», — сказал Ассельборн.

Он назвал принятие Украины в НАТО невозможным, потому что таким образом в соответствии со своей статьёй 5 альянс окажется втянут в войну с Россией.

Также глава МИД Люксембурга считает, что «это вообще не в интересах Украины».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине.

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