МИД Люксембурга: ещё ни разу за 75 лет в НАТО не приняли страну, где идут боевые действия

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя возможность вступления Украины в НАТО, заявил, что ещё ни разу за 75 лет в Североатлантический альянс не приняли страну, где идут боевые действия.

Об этом он заявил по прибытии в Норвегию на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса. Его цитирует ТАСС.

«Ещё ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс», — сказал Ассельборн.

Он назвал принятие Украины в НАТО невозможным, потому что таким образом в соответствии со своей статьёй 5 альянс окажется втянут в войну с Россией.

Также глава МИД Люксембурга считает, что «это вообще не в интересах Украины».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что Североатлантический альянс не может обсуждать расширение своих рядов в разгар конфликта на Украине.