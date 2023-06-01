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Столтенберг сообщил, что в Косово выдвинулись 700 военных НАТО

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Подкрепления НАТО в составе 700 военнослужащих выдвинулись в Косово.
Столтенберг сообщил, что в Косово выдвинулись 700 военных НАТО
  • © AP Photo / Olivier Matthys

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово для поддержки наших сил», — цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг заявил, что альянс привержен мирному урегулированию ситуации.

31 мая тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косова.

Также министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Силы НАТО для Косова помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края.

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