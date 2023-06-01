Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

FT: Еврокомиссия работает над планом финансовой помощи Киеву до 2027 года

Короткая ссылка
Еврокомиссия работает над четырёхлетним планом финансовой помощи Украине на сумму в «десятки» миллиардов евро.
FT: Еврокомиссия работает над планом финансовой помощи Киеву до 2027 года
  • © AP Photo / Andrew Kravchenko

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

«Комиссия начала работу над предложением, которое поможет покрыть нужды (Украины. — RT) не только в следующем году, но и до 2027 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае одобрения плана средства могут быть использованы для помощи в восстановлении страны.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить