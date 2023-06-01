FT: Еврокомиссия работает над планом финансовой помощи Киеву до 2027 года

Еврокомиссия работает над четырёхлетним планом финансовой помощи Украине на сумму в «десятки» миллиардов евро.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

«Комиссия начала работу над предложением, которое поможет покрыть нужды (Украины. — RT) не только в следующем году, но и до 2027 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае одобрения плана средства могут быть использованы для помощи в восстановлении страны.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.