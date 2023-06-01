FT: Еврокомиссия работает над планом финансовой помощи Киеву до 2027 года
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.
«Комиссия начала работу над предложением, которое поможет покрыть нужды (Украины. — RT) не только в следующем году, но и до 2027 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае одобрения плана средства могут быть использованы для помощи в восстановлении страны.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.