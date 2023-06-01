Reuters: США собираются разрешить General Electric производить в Индии двигатели

США собираются подписать соглашение, по которому компания General Electric сможет производить в Индии реактивные двигатели для местных ВВС, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

«Ожидается, что соглашение о совместном производстве двигателей будет подписано ... к тому времени, когда президент Джо Байден примет премьера Индии Нарендру Моди с официальным государственным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Белый дом должен сообщить конгрессу о намечающейся сделке.

Ранее бывший замглавы Пентагона Дэвид Норквист заявил, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) в данный момент сталкивается с серьёзными трудностями.