Экс-замглавы Пентагона Норквист заявил, что американский ВПК сталкивается с трудностями
«Оборонно-промышленная база сталкивается с серьёзными трудностями», — говорится в заявлении.
Норквист призвал помочь военно-промышленным компаниям, пока «не стало слишком поздно».
Он также не исключил, что система поставок в американском оборонном секторе может оказаться по угрозой.
В марте офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что США сильно уступают России в оборонной промышленности.