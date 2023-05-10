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Экс-замглавы Пентагона Норквист заявил, что американский ВПК сталкивается с трудностями

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Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) в данный момент сталкивается с серьёзными трудностями, говорится в заявлении Пентагона со ссылкой на выступление бывшего замглавы ведомства Дэвида Норквиста.

«Оборонно-промышленная база сталкивается с серьёзными трудностями», — говорится в заявлении.

Норквист призвал помочь военно-промышленным компаниям, пока «не стало слишком поздно».

Он также не исключил, что система поставок в американском оборонном секторе может оказаться по угрозой.

В марте офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что США сильно уступают России в оборонной промышленности.

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