Офицер американской разведки Риттер заявил о сильном отставании США от России в сфере ВПК

США сильно уступают России в оборонной промышленности. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Как пишет РИА Новости, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom он обратил внимание на то, что Россия производит оружие и боеприпасы круглосуточно.

«А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы?... Нет!» — отметил Риттер.

Ранее замглавы Минобороны США Колин Каль сообщил, что конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов.

По его словам, теперь для Вашингтона увеличение объёмов выпуска стало приоритетной задачей.