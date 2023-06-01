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Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией

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У НАТО готов секретный план на случай прямого военного столкновения с Россией, заявил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По словам Дэвиса, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будут предложены к одобрению секретные планы, в которых будет описан сценарий военного столкновения с Россией.

Журналист отметил, что документы были подготовлены за закрытыми дверями без предварительного изучения законодателями и экспертами.

«Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создаёт серьёзную проблему для демократического надзора», — пишет он.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.

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