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Захарова ответила на слова Санду об отсутствии уважения со стороны России

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Утверждения молдавского президента Майи Санду о том, что между Молдавией и Россией якобы никогда не было взаимоуважения, являются ложью, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова ответила на слова Санду об отсутствии уважения со стороны России
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Снова ложь», — написала она в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что в России всегда уважительно относились к Молдавии и её людям, с которыми у российского народа множество исторических связей. Россия также ощущала, что это взаимно, отметила дипломат.

«Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык», — сказала Захарова.

Майя Санду ранее выступила с утверждением, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения. По её словам, Кишинёв при этом прилагал усилия.

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