Захарова ответила на слова Санду об отсутствии уважения со стороны России
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«Снова ложь», — написала она в Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что в России всегда уважительно относились к Молдавии и её людям, с которыми у российского народа множество исторических связей. Россия также ощущала, что это взаимно, отметила дипломат.
«Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык», — сказала Захарова.
Майя Санду ранее выступила с утверждением, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения. По её словам, Кишинёв при этом прилагал усилия.