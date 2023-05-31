Президент Хорватии сравнил с нацистским приветствием лозунг националистов «Слава Украине»
- AP
«Между «За дом — готовы» и «Слава Украине» нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев... Это факт», — сказал хорватский президент, слова которого приводит HRT.
Миланович сравнил украинский лозунг с немецким нацистским приветствием и заявил, что не хочет его слышать на хорватской территории.
Он подчеркнул, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, используют украинский националистический лозунг из-за своей неграмотности.
В начале января представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда «салютовали вермахту и частям СС».
Она добавила, что коллаборационисты приняли это приветствие «не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС».