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Президент Хорватии сравнил с нацистским приветствием лозунг националистов «Слава Украине»

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Президент Хорватии Зоран Миланович резко раскритиковал националистический лозунг «Слава Украине», сравнив его с нацистским приветствием «Зиг хайль» и хорватским аналогом «За дом — готовы».
Президент Хорватии сравнил с нацистским приветствием лозунг националистов «Слава Украине»
  • AP

«Между «За дом — готовы» и «Слава Украине» нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев... Это факт», — сказал хорватский президент, слова которого приводит HRT.

Миланович сравнил украинский лозунг с немецким нацистским приветствием и заявил, что не хочет его слышать на хорватской территории.

Он подчеркнул, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, используют украинский националистический лозунг из-за своей неграмотности.

В начале января представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда «салютовали вермахту и частям СС».

Она добавила, что коллаборационисты приняли это приветствие «не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС».

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