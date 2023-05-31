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Белый дом: США проводят учения с Украиной, но не поддерживают её вылазки в России

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты проводят с Украиной командно-штабные учения для подготовки её военных операций, но не поддерживают вылазки в России.
Белый дом: США проводят учения с Украиной, но не поддерживают её вылазки в России
  • Gettyimages.ru

«Мы не говорим им (украинской стороне. — RT), куда наносить или не наносить удары. Мы предоставляем им вооружение, мы обучаем их, мы даём им советы и рекомендации. Мы даже проводим командно-штабные учения, чтобы помочь им в планировании действий», — цитирует его ТАСС.

Кирби рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский и его военное командование решают, что они собираются делать в военном плане.

При этом он добавил, что Вашингтон чётко давал понять Киеву как в частном порядке, так и публично, что «не поддерживает атаки внутри территории России».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о том, что в США не хотят эскалации конфликта на Украине из-за атак Киева по территории России, отметила, что «война Запада» в гибридном формате уже давно идёт.

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