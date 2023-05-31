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Песков: Европа из-за вовлечённости в конфликт на Украине беднеет уже сейчас

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Негативные последствия поддержки Украины и санкций против России ощущаются в Европе уже сейчас, это касается и Германии, которая официально вошла в рецессию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Европа из-за вовлечённости в конфликт на Украине беднеет уже сейчас
  • AP

«Эти негативные последствия они переживают уже сейчас — в экономическом плане. Мы знаем, что на прошлой неделе Федеративная Республика Германия официально вошла в рецессию, инфляция превышает устойчиво 7%. То есть каждый год на 7% бюргеры становятся беднее. И каждый год на 7% они меньше зарабатывают. Бюргеры это терпеть не будут — они не любят выходить из зоны комфорта», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Германия переживает первую рецессию со времён пандемии коронавируса: объём производства в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после падения на 0,5% в период с октября по декабрь.

По информации Федерального статистического ведомства Германии, по итогам апреля инфляция в стране ожидалась на уровне 7,2%.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.

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