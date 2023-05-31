Курти призвал сажать в тюрьму или высылать из Косова протестующих сербов

Так называемый премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти призвал сажать в тюрьму или высылать из сербского региона протестующих сербов.

Соответствующее заявление он сделал на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.

«Протестующие толпы надо либо отправить обратно в Сербию, или посадить в тюрьмы в Косове», — цитирует его РИА Новости.

Он также призвал реализовать соглашение по урегулированию конфликта, которое обсуждалось при посредничестве ЕС.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Силы НАТО для Косова (СДК) помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края.