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Al Jazeera: ВВС Израиля нанесли удар по базе палестинцев вблизи ливано-сирийской границы

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Самолёты израильских ВВС атаковали базу организации Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование (НФОП-ГК), расположенную вблизи ливано-сирийской границы.
Al Jazeera: ВВС Израиля нанесли удар по базе палестинцев вблизи ливано-сирийской границы
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что в результате удара погибли пять палестинских бойцов.

«Израильская агрессивная акция не останется без ответа», — заявил официальный представитель НФОП-ГК Ахмед Раджи.

Также, по его словам, кроме пяти погибших военных ещё десять палестинцев получили ранения. 

Ранее в Минздраве Палестины сообщили, что в ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три палестинца. 

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