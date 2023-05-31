Al Jazeera: ВВС Израиля нанесли удар по базе палестинцев вблизи ливано-сирийской границы

Самолёты израильских ВВС атаковали базу организации Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование (НФОП-ГК), расположенную вблизи ливано-сирийской границы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что в результате удара погибли пять палестинских бойцов.

«Израильская агрессивная акция не останется без ответа», — заявил официальный представитель НФОП-ГК Ахмед Раджи.

Также, по его словам, кроме пяти погибших военных ещё десять палестинцев получили ранения.

Ранее в Минздраве Палестины сообщили, что в ходе израильского рейда на Западном берегу погибли три палестинца.