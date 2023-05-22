Минздрав Палестины: три палестинца погибли в ходе израильского рейда на Западном берегу

Минздрав Палестины заявил, что в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу погибли три палестинца.

Об этом информирует РИА Новости.

«Три палестинца были застрелены израильскими солдатами в лагере беженцев Балата в городе Наблус», — говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, силы Израиля штурмовали Наблус с востока, где находится лагерь беженцев.

Ранее Армия Израиля сообщила, что возобновляет удары по палестинцам в секторе Газа.

Позже Папа Римский Франциск призвал к достижению стабильного перемирия между израильтянами и палестинцами.