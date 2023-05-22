Минздрав Палестины: три палестинца погибли в ходе израильского рейда на Западном берегу
Об этом информирует РИА Новости.
«Три палестинца были застрелены израильскими солдатами в лагере беженцев Балата в городе Наблус», — говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, силы Израиля штурмовали Наблус с востока, где находится лагерь беженцев.
Ранее Армия Израиля сообщила, что возобновляет удары по палестинцам в секторе Газа.
Позже Папа Римский Франциск призвал к достижению стабильного перемирия между израильтянами и палестинцами.