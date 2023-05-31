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Российский МИД допустил возможность проведения саммита Россия — Латинская Америка

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Директор департамента Латинской Америки российского МИД Александр Щетинин допустил возможность проведения в будущем саммита Россия — Латинская Америка.

Как он отметил РИА Новости, российская сторона находится в постоянном диалоге с латиноамериканскими странами и обсуждает с государствами региона различные модальности и аспекты в двустороннем и многостороннем формате.

«Наверное, когда-нибудь мы подойдём к возможности этого, но в настоящем моменте в таком разрезе (вопрос. — RT) проведения саммита не стоит», — сказал Щетинин, отвечая на вопрос по поводу возможности проведения саммита.

Ранее президент России Владимир Путин назвал рынком будущего страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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