Пентагон: запуск ракеты КНДР не нёс угрозы для США и их союзников
«Согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — цитирует ТАСС заявление.
Отмечается, что американская сторона продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.