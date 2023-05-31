Пентагон: запуск ракеты КНДР не нёс угрозы для США и их союзников

Проведённый КНДР ракетный пуск не представлял угрозы для США и их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — цитирует ТАСС заявление. Отмечается, что американская сторона продолжает следить за ситуацией. Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.