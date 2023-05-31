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Пентагон: запуск ракеты КНДР не нёс угрозы для США и их союзников

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Проведённый КНДР ракетный пуск не представлял угрозы для США и их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников», — цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что американская сторона продолжает следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск космической ракеты-носителя.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что при отправке военного разведывательного спутника возникла проблема при запуске двигателя второй ступени ракеты-носителя.

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