The Telegraph: переизбрание Эрдогана покончило с претензиями ЕС на роль сверхдержавы
«Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции низвергла малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы», — пишет Кафлин.
Отмечается, что Брюссель пытался убедить Турцию вступить в ЕС, но избрание Эрдогана вряд ли приведёт к укреплению связей Анкары с Европой.
По словам обозревателя, после победы Эрдогана мягкая ЕС не может считаться равной США и Китаю.
Вечером 28 мая Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.