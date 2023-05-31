The Telegraph: переизбрание Эрдогана покончило с претензиями ЕС на роль сверхдержавы

Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрушило претензии ЕС на роль сверхдержавы, заявил обозреватель Telegraph Кон Кафлин.

«Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции низвергла малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы», — пишет Кафлин.

Отмечается, что Брюссель пытался убедить Турцию вступить в ЕС, но избрание Эрдогана вряд ли приведёт к укреплению связей Анкары с Европой.

По словам обозревателя, после победы Эрдогана мягкая ЕС не может считаться равной США и Китаю.

Вечером 28 мая Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.