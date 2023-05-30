Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* и иные террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

globallookpress.com

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов, его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.