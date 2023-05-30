Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов, его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.