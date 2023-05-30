РИА Новости: постпред России при ООН Небензя провёл встречу с главой МАГАТЭ Гросси
- AP
«Постпред России при ООН Василий Небензя провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, агентство со ссылкой на соцсети украинского постпредства сообщает, что Гросси также встретился с постпредом Украины Сергеем Кислицей.
Также у Гросси состоялась беседа с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.
Ранее стало известно, что Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН 30 мая озвучит принципы, направленные на обеспечение защиты Запорожской АЭС.