РИА Новости: постпред России при ООН Небензя провёл встречу с главой МАГАТЭ Гросси

Постпред России при ООН Василий Небензя провёл встречу с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщил РИА Новости источник в российском постпредстве.

«Постпред России при ООН Василий Небензя провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, агентство со ссылкой на соцсети украинского постпредства сообщает, что Гросси также встретился с постпредом Украины Сергеем Кислицей.

Также у Гросси состоялась беседа с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Ранее стало известно, что Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН 30 мая озвучит принципы, направленные на обеспечение защиты Запорожской АЭС.