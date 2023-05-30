Глава МАГАТЭ озвучит 30 мая в Совбезе ООН принципы защиты Запорожской АЭС
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Об этом организация заявила в своих соцсетях.
«Генеральный директор Гросси расскажет о текущей ситуации на Запорожской АЭС и озвучит принципы МАГАТЭ, направленные на защиту станции и избежание ядерной аварии», — отмечается в сообщении.
Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.