Глава МАГАТЭ озвучит 30 мая в Совбезе ООН принципы защиты Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН 30 мая озвучит принципы, направленные на обеспечение защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом организация заявила в своих соцсетях.

«Генеральный директор Гросси расскажет о текущей ситуации на Запорожской АЭС и озвучит принципы МАГАТЭ, направленные на защиту станции и избежание ядерной аварии», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.