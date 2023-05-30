Премьер Норвегии: НАТО к июльскому саммиту отчитается о защите подводной инфраструктуры
- РИА Новости
Об этом норвежский премьер сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Стёре напомнил о предложении создать центр наблюдения с целью улучшения защиты критически важной подводной инфраструктуры.
«НАТО представит доклад по этому вопросу перед саммитом в Вильнюсе», — цитирует его РИА Новости.
В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищённости европейской критической инфраструктуры.
В конце ноября сообщалось, что власти Норвегии планируют потратить более $4 млн на усиление безопасности ключевой для нефтегазового сектора инфраструктуры после ЧП с «Северными потоками».