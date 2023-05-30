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Премьер Норвегии: НАТО к июльскому саммиту отчитается о защите подводной инфраструктуры

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что к июльскому саммиту в Вильнюсе Североатлантический альянс представит доклад о мерах по защите критически важной подводной инфраструктуры альянса.
Премьер Норвегии: НАТО к июльскому саммиту отчитается о защите подводной инфраструктуры
  • РИА Новости

Об этом норвежский премьер сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стёре напомнил о предложении создать центр наблюдения с целью улучшения защиты критически важной подводной инфраструктуры.

«НАТО представит доклад по этому вопросу перед саммитом в Вильнюсе», — цитирует его РИА Новости.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для повышения защищённости европейской критической инфраструктуры.

В конце ноября сообщалось, что власти Норвегии планируют потратить более $4 млн на усиление безопасности ключевой для нефтегазового сектора инфраструктуры после ЧП с «Северными потоками».

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