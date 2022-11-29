Норвегия усилит безопасность подводных кабелей за $4 млн после ЧП с «Северными потоками»

Власти Норвегии планируют потратить более $4 млн на усиление безопасности ключевой для нефтегазового сектора инфраструктуры после ЧП с «Северными потоками».

Как отмечается в сообщении на сайте правительства Норвегии, средства планируется потратить на приобретение новой технологии, позволяющей идентифицировать угрозы подводным кабелям и исследовать важные участки.

Также планируется закупить оборудование, которое определит помехи для спутниковых систем на континентальном шельфе королевства, таких как GPS.

«Морские оптоволоконные кабели составляют важную часть цифровой инфраструктуры на континентальном шельфе», — утверждается в сообщении.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».