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Посол России: действия KFOR свелись к обучению и подготовке вооружённых сил Приштины

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Задачи НАТО в частично признанном Косове свелись к обучению и подготовке вооружённых сил Приштины и помощи им в контроле над севером края, который населён сербами, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Посол России: действия KFOR свелись к обучению и подготовке вооружённых сил Приштины
  • AP

«Если ещё в прошлую вспышку кризиса мы говорили о том, что они (KFOR) являются сторонними наблюдателями… сейчас это просто профанация и прикрытие их основных задач, которые продиктованы не мандатом ООН, резолюцией 1244, на базе которой они находятся в Косово, а продиктованы НАТО и коллективным Западом», — сказал дипломат российским журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, KFOR «готовят силовые структуры косовских албанцев, помогают сформировать армию, осваивать и устанавливать контроль Приштины над севером Косово».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

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