Посол России: в Белграде происходят попытки «майданного» государственного переворота
В Белграде происходят попытки «майданного» государственного переворота по примеру того, что произошёл на Украине в 2014 году, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Как ранее заявил президент республики Александр Вучич, в Сербии есть чётко прописанные законные процедуры и никакого Майдана и захвата зданий в стране не будет.
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