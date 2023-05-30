Посол России: в Белграде происходят попытки «майданного» государственного переворота

В Белграде происходят попытки «майданного» государственного переворота по примеру того, что произошёл на Украине в 2014 году, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

РИА Новости

Его слова приводит ТАСС. Как ранее заявил президент республики Александр Вучич, в Сербии есть чётко прописанные законные процедуры и никакого Майдана и захвата зданий в стране не будет.