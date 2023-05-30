Министр иностранных дел КНР провёл встречу с Маском в Пекине

Глава МИД КНР Цинь Ган провёл встречу с американским бизнесменом Илоном Маском в Пекине.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Китая.

В ходе встречи Ган отметил, что КНР продолжит продвигать открытость для компаний со всего мира, включая Tesla.

«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру», — заявил он.

В апреле Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта.