Министр иностранных дел КНР провёл встречу с Маском в Пекине
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Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Китая.
В ходе встречи Ган отметил, что КНР продолжит продвигать открытость для компаний со всего мира, включая Tesla.
«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру», — заявил он.
В апреле Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта.