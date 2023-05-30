Альянс во главе с партией Эрдогана получил по итогам выборов 323 места из 600 в парламенте

«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Тайипа Эрдогана получил 323 места из 600 в парламенте Турции нового созыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы турецкого Центризбиркома Ахмета Енера.

«Окончательные результаты голосования 14 мая по составу парламента 28-го созыва утверждены комиссией и направлены для публикации в официальную газету», — отметил он.

По его словам, входящая в альянс Партия справедливости и развития получила 268 мест, Новая партия благоденствия — 5, Партия националистического движения — 50.

Вместе с этим по итогам голосования Народно-республиканская партия получила 169 мест, Хорошая партия — 43.

Вечером 28 мая Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.